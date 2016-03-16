欧洲央行：委员韩伟森担忧新刺激举措令欧元区国家不再积极推行改革

路透塔林3月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，央行最新推出的一揽子刺激方案，可能会阻碍而非激励欧元区各国政府推行结构性改革，而且这些举措还可能刺激资产泡沫。

“我主要担忧政策的副作用--比如对金融稳定的影响--如果资产价格上扬，我们可能或早或晚都得宣布这是个泡沫。保守的市场人士可能也会开始冒不恰当的大风险，”韩伟森对爱沙尼亚的商业日报Aripaev说道。

对于欧洲央行上周四推出的新刺激举措，包括降息和提供新的超低息贷款，韩伟森是为数不多的持反对意见的委员。

韩伟森称，他还担心刺激举措可能很容易让各国政府懈怠下来，推迟实施必要的改革。（完）