欧洲央行：委员韩伟森担忧新刺激举措令欧元区国家不再积极推行改革

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透塔林3月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，央行最新推出的一揽子刺激方案，可能会阻碍而非激励欧元区各国政府推行结构性改革，而且这些举措还可能刺激资产泡沫。
“我主要担忧政策的副作用--比如对金融稳定的影响--如果资产价格上扬，我们可能或早或晚都得宣布这是个泡沫。保守的市场人士可能也会开始冒不恰当的大风险，”韩伟森对爱沙尼亚的商业日报Aripaev说道。
对于欧洲央行上周四推出的新刺激举措，包括降息和提供新的超低息贷款，韩伟森是为数不多的持反对意见的委员。
韩伟森称，他还担心刺激举措可能很容易让各国政府懈怠下来，推迟实施必要的改革。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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