国际油市：油价上扬，因产油国冻产会议可能如期举行

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
石油输出国组织(OPEC)消息人士称，沙特和俄罗斯等产油国讨论冻产的会议将在4月17日举行，即便伊朗不参加。
分析师称，关于冻产的协商不会对控制全球供应过剩产生效果。预计目前日产出供应过剩100万桶。
“这样的协议仍然不会力挽狂澜。实际上只是维持当前的产出过剩程度，”Capital Economics的Thomas Pugh在报告中称。
对于财务压力迫使美国产量下降的预期，亦支撑油价。
“今天我们或许会看到美国产量可能下降提振油价，”新加坡经纪商辉立期货表示。
交易员称，周三的焦点将转至美国，今日稍晚将公布官方产出和库存数据。数据料显示原油库存连续第五周升至纪录水准。
尽管周三油价上涨，但油市仍笼罩供应过剩阴云。交易员警告称，因其投机性质，最近的反弹势头过度。这波反弹推动油价从今年稍早所及数年低点跳涨逾40%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李爽 审校 张荻/孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。