国际油市：油价上扬，因产油国冻产会议可能如期举行

石油输出国组织(OPEC)消息人士称，沙特和俄罗斯等产油国讨论冻产的会议将在4月17日举行，即便伊朗不参加。

分析师称，关于冻产的协商不会对控制全球供应过剩产生效果。预计目前日产出供应过剩100万桶。

“这样的协议仍然不会力挽狂澜。实际上只是维持当前的产出过剩程度，”Capital Economics的Thomas Pugh在报告中称。

对于财务压力迫使美国产量下降的预期，亦支撑油价。

“今天我们或许会看到美国产量可能下降提振油价，”新加坡经纪商辉立期货表示。

交易员称，周三的焦点将转至美国，今日稍晚将公布官方产出和库存数据。数据料显示原油库存连续第五周升至纪录水准。

尽管周三油价上涨，但油市仍笼罩供应过剩阴云。交易员警告称，因其投机性质，最近的反弹势头过度。这波反弹推动油价从今年稍早所及数年低点跳涨逾40%。(完)

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