亚洲橡胶：收涨，因油价反弹助力风险偏好回升

Yutaka Shoji分析师Jiong Gu说：“投资者买回空头仓位，因在油价反弹后风险偏好增强，”他指的是油价引领了全球大宗商品市场的走势。

油价周三小幅上扬，因即将在卡塔尔举行讨论产量冻结的会议，而且市场预期美国产油量将下滑，但分析师警告称，这两个因素均不意味着全球供应过剩局面的终结。

美元兑日圆 报113.14，日内上涨0.2%，市场等待美联储的会议结果。

市场预计美联储本次会议不会采取行动，但对于去任何有关下次加息的指引，市场会十分敏感。若发出今年将加息不止一次的信号，则利多美元。

“我认为TOCOM期胶已触底，将向190日圆挺进，因东南亚正值落叶季以及亚洲产胶国削减出口，”Gu说。

上海期交所5月期胶 上涨135元人民币，收在每吨11,270元(1,728.26美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤123.2美分，上涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>