亚洲橡胶：收涨，因油价反弹助力风险偏好回升

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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Yutaka Shoji分析师Jiong Gu说：“投资者买回空头仓位，因在油价反弹后风险偏好增强，”他指的是油价引领了全球大宗商品市场的走势。
油价周三小幅上扬，因即将在卡塔尔举行讨论产量冻结的会议，而且市场预期美国产油量将下滑，但分析师警告称，这两个因素均不意味着全球供应过剩局面的终结。
美元兑日圆 报113.14，日内上涨0.2%，市场等待美联储的会议结果。
市场预计美联储本次会议不会采取行动，但对于去任何有关下次加息的指引，市场会十分敏感。若发出今年将加息不止一次的信号，则利多美元。
“我认为TOCOM期胶已触底，将向190日圆挺进，因东南亚正值落叶季以及亚洲产胶国削减出口，”Gu说。
上海期交所5月期胶 上涨135元人民币，收在每吨11,270元(1,728.26美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤123.2美分，上涨0.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 艾茂林/王洋; 审校 李春喜/于春红)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。