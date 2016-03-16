欧元债市：公债收益率小跌，但投资人普遍审慎观望FED决议

尽管美联储本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其升息。

“美联储可能暗示更接近于在4月而非6月升息，这将是最为重要的信息，”巴伐利亚州银行利率策略师Alexander Aldinger称。

“如果他们暗示在4月采取行动，意味着美联储对于金融市场走势较为放心，更为看好本国潜在的经济实力，因此料将给市场带来利好。”

10年期欧债收益率下跌1-3个基点。

德国10年期公债收益率 持平于0.31%，较2月所及10个月低位上涨约21个基点。

分析师称，在美联储决定发布前，定于1230GMT发布的美国通胀数据有可能会带动市场掀起一些波澜。(完)

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