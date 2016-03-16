欧元债市：公债收益率小跌，但投资人普遍审慎观望FED决议

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
尽管美联储本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其升息。
“美联储可能暗示更接近于在4月而非6月升息，这将是最为重要的信息，”巴伐利亚州银行利率策略师Alexander Aldinger称。
“如果他们暗示在4月采取行动，意味着美联储对于金融市场走势较为放心，更为看好本国潜在的经济实力，因此料将给市场带来利好。”
10年期欧债收益率下跌1-3个基点。
德国10年期公债收益率 持平于0.31%，较2月所及10个月低位上涨约21个基点。
分析师称，在美联储决定发布前，定于1230GMT发布的美国通胀数据有可能会带动市场掀起一些波澜。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选