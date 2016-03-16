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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 16:40 BJT

全球贵金属：3月15日SPDR黄金持仓较上日增加0.26%，iShares白银持仓持平

路透3月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.2
6%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      25,470,843.6    3月15日    25,403,927.3    3月14日    66,916.3   0.26%
    iShares  325,868,963.6    3月15日   325,868,963.6    3月14日    0.0        0.00%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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