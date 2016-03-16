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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 16:51 BJT

《全球汇市》美元指数走坚，等待美联储会议提供关于升息时机的指引

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1082  1.1108  -0.23  +2.04  1.0860
    美元/日圆            113.63  113.17  +0.41  -5.54  120.30
    欧元/日圆         125.94  125.67  +0.21  -3.47  130.47
    美元/瑞郎            0.9895  0.9869  +0.26  -1.23  1.0018
    英镑/美元            1.4114  1.4151  -0.26  -4.23  1.4738
    美元/加元            1.3370  1.3353  +0.13  -3.39  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5177  6.5111  +0.10  -0.77  6.5680
    澳元/美元            0.7462  0.7456  +0.08  +2.57  0.7275
    新西兰元/美元        0.6608  0.6599  +0.14  -3.18  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0967  1.0962  +0.05  +0.74  1.0886
    欧元/英镑         0.7850  0.7850  +0.00  +6.56  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2321  9.2342  -0.02  +0.67  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5816  8.5453  +0.42  -2.92  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 审校 高琦/王洋/艾茂林/刘秀红/李爽/李春喜)

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