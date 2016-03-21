更正-路透基点：日本高尔夫球杆生产商Honma Golf寻求1亿美元两年期贷款--TRLPC

(更正：因原文有误，标题及首段应更正为“两年期”，而非“三年期” 贷款) 路透香港3月16日 - 消息人士称，日本高尔夫球杆生产和零售商Honm a Golf Co Ltd寻求1亿美元两年期贷款。 消息人士透露，摩根士丹利和元大商业银行担任牵头行兼簿记行。 其中一位消息人士称，综合收益超过400个基点。中国科瑞集团是Hon ma Golf Co Ltd的大股东。科瑞集团主要从事生物科技投资，该公司在20 10年7月收购有57年历史的Honma Golf，但未披露具体多少股份。(完) (编译 李春喜 审校 张荻)