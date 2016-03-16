港股业绩：瑞安房地产去年核心溢利升4.4倍，暂搁分拆中国新天地

路透香港3月16日 - 瑞安房地产 周三公布，去年度的核心溢利按年劲升4.38倍，因受期内出售上海写字楼项目带来的大额贡献带动，公司并指将继续发掘出售商业物业的机会，并决定短期内不再进行中国新天地的上市计划。

截至去年12月底止全年，瑞安房地产的净利为7.88亿元人民币，按年倒退56%，主要受人民币贬值带来汇兑亏损影响，这方面的亏损达13.1亿元。但若计及期内出售上海企业天地1号和2号予领展 及虹桥天地的酒店物业等录得的物业销售，则期内核心溢利由2014年的4.5亿元大升至去年的24.23亿元。

瑞安房地产去年下半年先后宣布出售上海企业天地1号和2号予领展 ，及出售上海企业天地3号物业的99%权益予李锦记健康产品集团及万科 旗下万科置业（香港）共组的财团。公司表示，未来将继续发掘出售商业物业的机会，并暂搁分拆中国新天地的上市计划。

＂为配合集团通过出售成熟商业资产以使资产价值最大化和提升回报的目标，本集团决定短期内不再进行中国新天地的上市计划。＂公司在业绩报告中称。

公司表示，基于资本市场的现况，相信上市并非充分实现中国新天地物业组合价值的最佳方式，并已着手整合瑞安房地产和中国新天地的总部职能，预期该等职能整合工作将有助提升效率和降低成本。

去年，瑞安房地产的毛利率按年下滑8个百分点至26%，因期内确认的营业额主要来自毛利率较低的重庆、佛山项目及新收购的建筑业务。公司2015年的合约物业销售为215.13亿元，较2014年升121%，其中住宅物业销售占39%，余下61%为商业物业销售。

公布业绩前，瑞安房地产小幅收高0.48%，报2.11港元。（完）

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