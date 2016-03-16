全球金市：金价回落并接近两周低位，美联储政策决议公布在即

“黄金自年初以来成为表现最佳的资产，这在很大程度上是受到避险需求的支撑，而且黄金买兴不应再次被忽视，特别是如果全球成长人气今年下滑的话。”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。

“当然，考虑到我们看空金价前景，以上不是我们的基本情景设想。这个情景将主要取决于美联储进一步升息行动。”

全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust表示，周二持仓量较周一上升0.26%至792.23吨。

其它方面的消息，据国际文传电讯社援引俄罗斯副总理赫洛波宁(Alexander Khloponin)的言论，俄罗斯计划在今年年底前为Sukhoi Log的黄金矿藏举行一场拍卖。

该矿位于西伯利亚的伊尔库茨克地区，是半个世纪以来全球最大的未被开采的金矿储藏之一，俄罗斯考虑出售20年的开采权。（完）