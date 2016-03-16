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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 17:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月16日

3月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间17:08时，1港元=0.83959人民币 )    
    
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为37.71%，高于上交易日收盘的35.66%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.32      4.23      1.22
 建设银行                                          4.86      4.85      1.19
 中国银行                                          3.44      3.13      1.31
 农业银行                                          3.25      2.76      1.40
 招商银行                                         16.42     15.72      1.24
 中信银行                                          5.95      4.71      1.50
 交通银行                                          5.77      4.87      1.41
 民生银行                                          9.44      7.09      1.59
 中国人寿                                         23.20     18.30      1.51
 中国平安                                         32.13     35.30      1.08
 中国太保                                         25.41     26.45      1.14
 中信证券                                         16.09     15.88      1.21
 新华人寿                                         36.97     24.65      1.79
 海通证券                                         13.64     11.98      1.36
 华能国际                                          7.90      6.79      1.39
 大唐发电                                          4.16      2.20      2.25
 华电国际                                          5.53      4.61      1.43
 中煤能源                                          5.01      3.06      1.95
 中国神华                                         14.25     12.50      1.36
 中国石油                                          7.89      5.19      1.81
 兖州煤业                                         10.48      4.06      3.07
 中国石化                                          4.68      4.76      1.17
 上海石化                                          6.48      3.58      2.16
 中海油服                                         12.80      6.16      2.47
 仪征化纤                                          4.77      1.72      3.30
 中国铝业                                          4.32      2.65      1.94
 江西铜业                                         14.18      9.38      1.80
 洛阳钼业                                          3.34      1.24      3.21
 紫金矿业                                          3.38      2.46      1.64
 马钢股份                                          2.58      1.50      2.05
 鞍钢股份                                          4.02      3.50      1.37
 重庆钢铁                                          2.72      1.03      3.15
 海螺水泥                                         16.16     18.86      1.02
 洛阳玻璃                                         27.83      4.29      7.73
 京城机电                                          8.21      3.30      2.96
 中联重科                                          4.43      3.12      1.69
 金隅股份                                          8.39      4.98      2.01
 中国国航                                          6.75      5.07      1.59
 东方航空                                          5.91      3.84      1.83
 南方航空                                          6.16      4.71      1.56
 中国远洋                                          6.02      2.96      2.42
 中海集运                                          4.44      1.70      3.11
 中集集团                                         14.91     11.98      1.48
 中海发展                                          6.51      4.78      1.62
 宁沪高速                                          8.06      9.88      0.97
 深高速                                            8.32      6.71      1.48
 成渝高速                                          4.10      2.48      1.97
 皖通高速                                         13.70      6.22      2.62
 广深铁路                                          3.89      3.31      1.40
 中国南车                                         10.36      7.73      1.60
 中国交建                                         11.71      7.85      1.78
 中国铁建                                         11.17      8.17      1.63
 中国中铁                                          8.07      5.35      1.80
 长城汽车                                          9.08      6.65      1.63
 比亚迪                                           53.00     40.85      1.55
 广汽集团                                         18.67      7.14      3.11
 青岛啤酒                                         27.57     29.90      1.10
 白云山                                           22.25     16.88      1.57
 新华制药                                          9.89      4.17      2.82
 海信科龙                                          7.02      2.83      2.95
 南京熊猫                                         11.84      5.46      2.58
 晨鸣纸业                                          7.46      5.70      1.56
 上海医药                                         16.40     14.42      1.35
 中兴通讯                                         15.06     14.16      1.27
 东方电气                                         10.43      6.32      1.97
 潍柴动力                                          7.83      8.50      1.10
 东北电气                                          7.44      2.36      3.75
 广船国际                                         26.44     11.92      2.64
 昆明机床                                          9.99      2.82      4.22
 一拖股份                                          9.32      4.42      2.51
 北辰实业                                          4.15      2.40      2.06
 创业环保                                          8.06      4.80      2.00
 中国中冶                                          4.17      2.01      2.47
 金风科技                                         14.90      9.48      1.87
 丽珠                                             40.77     32.90      1.48
 万科                                             24.43     19.32      1.51
 郑煤机                                            7.52      3.30      2.71
 大连港                                            3.91      2.90      1.61
 山东墨龙                                          8.16      2.59      3.75
 浙江世宝                                         25.28      7.55      3.99
 复星医药                                         19.04     18.42      1.23
 光大银行                                          3.75      3.45      1.29
 东江环保                                         15.29      9.90      1.84
 上海电气                                          8.70      3.40      3.05
 广发证券                                         14.28     15.58      1.09
 华泰证券                                         15.58     15.42      1.20
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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