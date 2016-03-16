韩国个股：现代汽车欲出售2.92亿美元韩国航天工业公司股份

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透香港3月16日 - 据路透看见的协议文本，韩国汽车制造商现代汽车 计划出售最多2.92亿美元所持的战斗机厂商韩国航天工业公司(KAI)的股份。
文本显示，现代汽车将出售487万股KAI股份，价格区间介于70,000-71,500韩元之间，比周三收盘价74,000韩元有最多5.4%的折让。
现代汽车的发言人未立即就此事给予评论，也未能立即联系到KAI发言人就此置评。
美银美林被聘为该项交易的独家簿记行，HMC Investment Securities也参与其中，担任牵头行。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选