韩国个股：现代汽车欲出售2.92亿美元韩国航天工业公司股份

路透香港3月16日 - 据路透看见的协议文本，韩国汽车制造商现代汽车 计划出售最多2.92亿美元所持的战斗机厂商韩国航天工业公司(KAI)的股份。

文本显示，现代汽车将出售487万股KAI股份，价格区间介于70,000-71,500韩元之间，比周三收盘价74,000韩元有最多5.4%的折让。

现代汽车的发言人未立即就此事给予评论，也未能立即联系到KAI发言人就此置评。

美银美林被聘为该项交易的独家簿记行，HMC Investment Securities也参与其中，担任牵头行。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)