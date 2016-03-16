日本个股：日本邮政将争取并购机会--候任社长长门正贡

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透东京3月16日 - 日本邮政 候任社长长门正贡称，日本邮政将争取在物流等其他业务方面进行收购。日本邮政为日本最大金融服务综合集团，去年完成120亿美元的首次公开上市(IPO)后，目前正在追求强劲成长路线。
长门正贡在记者会上表示，如果有收购机会便将出击，而且不限于物流业务领域。
长门正贡现年67岁，周三由日本邮政董事会选出，将接替现任社长西室泰三。西室泰三上个月入院检查至今，检验内容不详。长门正贡目前为日本邮政银行 社长，4月1日将正式接任日本邮政社长。
长门正贡表示，日本央行的负利率政策已经损及日本邮政银行业务，日本邮政将藉由投资收益较高资产，设法弥补相关冲击。(完)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选