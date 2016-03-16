日本个股：日本邮政将争取并购机会--候任社长长门正贡

路透东京3月16日 - 日本邮政 候任社长长门正贡称，日本邮政将争取在物流等其他业务方面进行收购。日本邮政为日本最大金融服务综合集团，去年完成120亿美元的首次公开上市(IPO)后，目前正在追求强劲成长路线。