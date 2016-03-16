重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年债定位低于二级，MLF利率调降提振情绪

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元

* 招标时间: 3月17日14:30-15:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.05%-3.15%；3.80%-3.95%

* 预测均值: 3.10%；3.85%

路透上海3月16日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，午后央行调降MLF询量价格，提振现券市场情绪，买气高涨，且近期一级新债配置需求尚可，均一定程度利好明日国开一级新债需求，料两期长债定位低于二级水平概率较大。

“央行调降MLF利率直接利好中长债，买盘都快疯了，”上海一银行交易员谈到，明天10年债应该会走低，但是20年就不太好说了，还是得看看明天早上的情绪怎么样。

多位消息人士周三透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中长期利率下行。

北京一银行交易员认为，相对而言10年期可能需求较好，但情绪还是比较谨慎，中标结果也不会低二级太多，毕竟MLF还只是询量，还没有操作，而20年期品种流动性比较差，中标结果偏离估值太大的可能性并不大。

财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.75%，明显低于此前2.80%的预测均值和二级水平；边际中标利率为2.79%，投标倍数3.23倍。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.1712%和3.9365%。而本次增发的标的券10年国开债150218券最新报价 在3.15%/3.14%，上日尾盘为3.17%/3.16%。

明日招标的两期债为国开行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率3.74%和3.80%。

具体发行条款如下：

2015年第18期增发、2016年第5期债增发

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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 10年/20年固息

招标时间 3月17日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 3月21日

起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25

分销期 3/18-3/21

上市日 3月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%