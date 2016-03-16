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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 17:39 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月16日 - 以下为德国商业银行分析师KAREN JONES对外汇市场重要技术走势
及价位预测：
    
    英镑/美元：上日收盘上攻55日移动均线切入位未果后，面临的下行压力越来越大，日
线图出现TD指标。由于在2015年4月低点1.4568和2016年2月高位1.4665面临双重阻力，我们
将尝试建立新的空仓，不过料将有些困难。支撑位在1月21日低点1.4083，之后是2月末低点
1.3837.
    
    美元/澳元：短线澳元继续从近期高位0.7593回落，同时TD指标完美呈现，目前来看，
日线艾略特波浪显示短期可能跌至0.7355/0.7285，但应守住该水准然后反弹。要注意，日
线艾略特波浪走势表明，市场应从当前水准反弹，我们将重新尝试做多。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1090  1.1108  -0.16  +2.12  1.0860
    美元/日圆            113.60  113.17  +0.38  -5.57  120.30
    欧元/日圆         125.98  125.67  +0.25  -3.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9885  0.9869  +0.16  -1.33  1.0018
    英镑/美元            1.4124  1.4151  -0.19  -4.17  1.4738
    美元/加元            1.3356  1.3353  +0.02  -3.49  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5201  6.5111  +0.14  -0.73  6.5680
    澳元/美元            0.7467  0.7456  +0.15  +2.64  0.7275
    新西兰元/美元        0.6610  0.6599  +0.17  -3.15  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0964  1.0962  +0.02  +0.72  1.0886
    欧元/英镑         0.7851  0.7850  +0.01  +6.57  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2286  9.2342  -0.06  +0.63  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5682  8.5453  +0.27  -3.07  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽  审校 孙茉莉)

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