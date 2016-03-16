路透伦敦3月16日 - 以下为德国商业银行分析师KAREN JONES对外汇市场重要技术走势 及价位预测： 英镑/美元：上日收盘上攻55日移动均线切入位未果后，面临的下行压力越来越大，日 线图出现TD指标。由于在2015年4月低点1.4568和2016年2月高位1.4665面临双重阻力，我们 将尝试建立新的空仓，不过料将有些困难。支撑位在1月21日低点1.4083，之后是2月末低点 1.3837. 美元/澳元：短线澳元继续从近期高位0.7593回落，同时TD指标完美呈现，目前来看， 日线艾略特波浪显示短期可能跌至0.7355/0.7285，但应守住该水准然后反弹。要注意，日 线艾略特波浪走势表明，市场应从当前水准反弹，我们将重新尝试做多。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1090 1.1108 -0.16 +2.12 1.0860 美元/日圆 113.60 113.17 +0.38 -5.57 120.30 欧元/日圆 125.98 125.67 +0.25 -3.44 130.47 美元/瑞郎 0.9885 0.9869 +0.16 -1.33 1.0018 英镑/美元 1.4124 1.4151 -0.19 -4.17 1.4738 美元/加元 1.3356 1.3353 +0.02 -3.49 1.3839 美元/离岸人民币 6.5201 6.5111 +0.14 -0.73 6.5680 澳元/美元 0.7467 0.7456 +0.15 +2.64 0.7275 新西兰元/美元 0.6610 0.6599 +0.17 -3.15 0.6825 欧元/瑞郎 1.0964 1.0962 +0.02 +0.72 1.0886 欧元/英镑 0.7851 0.7850 +0.01 +6.57 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2286 9.2342 -0.06 +0.63 9.1705 美元/挪威克朗 8.5682 8.5453 +0.27 -3.07 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽 审校 孙茉莉)