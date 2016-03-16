日本金融：日本央行政策决议公布时间不定，令外汇交易商暂时退避

路透东京3月16日 - 外汇交易商抱怨称，每当日本央行宣布其政策决定的那天，美元/日圆的市场流动性都会降至极低水准，他们将此现象归咎于日本央行。

尽管也是在决定做出后很快宣布，但和其它主要央行不同的是，日本央行货币政策决定的公布并无既定时间表。自从日本央行总裁黑田东彦2013年就职以来，政策决定的发布时间一般是在当地市场上午11:41(0241GMT)和下午1:40(0440GMT)之间。所以，在3月15日，日本央行于中午12:30宣布政策决定之前的一个多小时里，交投极为淡静。

“从上午11:30前后开始，大家都停止提供流动性，而且我们看到买卖价差急剧扩大，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称，“我更希望日本央行就在某个固定时间宣布决定。”

针对美元/日圆，最佳出价与最佳竞价之间的差额通常在1个点子或0.01日圆左右。但是在3月15日，这一价差从上午11:30前后开始扩大，并增至20点子以上。由于流动性稀薄，即便是较小规模的交投也会引发大幅度的价差变动。从而使得市场更加难以解读，并且会放大错误押注带来的潜在损失。每逢这样的日子，很多美元/日圆交易商都会在日本央行决定发布之前规避交投。