路透基点：台湾华通电脑寻求42亿台币贷款进行再融资

路透香港3月16日 - 汤森路透旗下基点报导，数家银行展开竞争，以牵头负责台湾华通电脑股份有限公司42亿台币(1.28亿美元)五年期分期偿还贷款。

一位参与投标的银行人士称，这笔新贷款的利率可能较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60-70个基点，截止日期4月1日。新贷款没有担保。

新贷款在24个月的宽限期过后，将分七次不等额偿还，每半年偿还一次。前三次每次偿还10%，第四至第七次每次偿还17.5%。

贷款主要为借款人2013年7月从18家银行获得的50亿台币进行再融资，也用作运营资本。

上次贷款的牵头行兼簿记行包括台湾银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、远东国际商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、合作金库银行和元大商业银行。上次贷款利率较二级市场商业票据利率加码78个基点，税前最低利率为1.6%。