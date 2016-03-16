香港个股：汇丰控股拟将寻求股东授权，提高发行或有可转换证券数目上限

路透香港3月16日 - 汇丰控股 周三称，已获香港联交所授出豁免，获准向股东寻求一项授权，以发行或有可转换证券（Contingent Convertible Securities，CCSs），数目可超过一般授权规定占公司已发行股本20%的上限。

汇控在联交所刊载的声明称，拟于2016年股东周年大会及于日后的股东周年大会上，敦请股东批准该授权，使董事可增加及发行或有可转换证券，以便在指定情况下（例如当汇丰集团的资本比率下降至低于某个水平时），可自动转换或交换为本公司普通股。

或有可转换证券是一种债务证券，在若干指定情况下可转换为普通股，而且在欧盟法例下受惠于特定的监管规定资本处理方法。汇控表示，其作为一家银行集团，必须符合经营所在国家／地区的监管规定最低资本要求，当中包括遵守欧盟的法例，达到银行及银行控股公司最少须维持一级资本相当于风险加权资产6%的规定，而其中1.5%的风险加权资产可属于额外一级资本。

汇控表示，发行或有可转换证券使其可更灵活地以最有效和经济的方式管理资本。预期额外一级资本较发行及维持普通股权一级资本（如普通股）的成本低廉，既可满足一级资本规定，又不会对现有股东造成摊薄影响（只要不出现触发转换的事件），因此应可在符合现有银行规例的情况下，一方面提高现有股东的可得回报，同时保持汇控的资本实力。

汇控称，对于汇丰如此庞大的公司而言，要取得此类授权涉及的成本及时间会造成行政负担，故董事认为，倘每次建议发行或有可转换证券时均寻求新授权，并不切合实际，亦不符合股东利益。此外，为获得审慎监管局批准发行或有可转换证券，汇丰必须已具备一切所需的配发授权，因此在寻求审慎监管局批准之同时，若须寻求新授权，将导致难以接受的延误。（完）

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