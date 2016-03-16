港股业绩：长江基建去年净利按年下跌65%，惟好于市场预期

路透香港3月16日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建 周三称，去年净利按年下降65%，惟好于市场预期。

据公告，该公司于2015年1-12月净利为111.62亿港元，上年同期则为317.82亿港元，惟高于汤森路透综合12名分析师预测中位值105.89亿港元。

长江基建主席李泽钜在业绩报告中称，若不计入电能实业 分拆港灯电力投资 以及集团出售Envestra股份两项一次性收益，纯利则会呈现约12%增长，主要受完成收购英国铁路租车公司Eversholt Rail及葡萄牙风电公司Iberwind的带动。

展望未来，他说，“集团将开拓新市场及涉足新行业，不论在现有业务或新增收购方面，集团均看到庞大的持续发展机遇。”

董事会建议派发末期股息每股1.55港元，全年派息2.15港元，自1996年上市以来股息连年增长。去年每股溢利为4.44港元。

期内营业额为285.37亿港元，同比增长1.2%；汇兑亏损3.26亿港元。去年末的负债净额对总资本比率为8%，已订利率及汇率掉期合约等衍生工具名义总额447.31亿港元。

长江基建持股38.87%的电能实业稍早公布2015年度核心溢利按年升2%，并在提高派息比率至75%的基础下，考虑进一步向股东派发特别股息。

自周一起回归蓝筹股的长江基建，今天收跌0.33%，报75.75港元；电能实业亦跌1.24%，报75.45港元。（完）

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