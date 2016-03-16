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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 18:07 BJT

欧洲汇市：英镑短暂反弹后回落，英国薪资及就业数据支撑效应微弱

路透伦敦3月16日 - 英国周三公布薪资及就业数据略优于预期后，英镑兑美元短暂回升，但随后再度下跌逼近1.41美元，市场焦点重新回到2016年预算案及英国脱欧公投的经济风险因素。

0930GMT公布就业数据后，英镑兑美元 短暂上扬，几乎全部收复盘初跌幅，但随即迅速再度转跌，下滑0.3%，至1.4109美元。

英镑上周曾回升，但周二公布最新民调显示“脱欧”阵营支持度小幅领先后，英镑重回跌势。(完)

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