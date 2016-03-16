欧洲汇市：英镑短暂反弹后回落，英国薪资及就业数据支撑效应微弱

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透伦敦3月16日 - 英国周三公布薪资及就业数据略优于预期后，英镑兑美元短暂回升，但随后再度下跌逼近1.41美元，市场焦点重新回到2016年预算案及英国脱欧公投的经济风险因素。
0930GMT公布就业数据后，英镑兑美元 短暂上扬，几乎全部收复盘初跌幅，但随即迅速再度转跌，下滑0.3%，至1.4109美元。
英镑上周曾回升，但周二公布最新民调显示“脱欧”阵营支持度小幅领先后，英镑重回跌势。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选