东南亚股市：大多持平，等候美联储会议结果以寻觅利率前景的线索

泰国股市下跌0.4%，缩减盘初跌幅，因国际油价上涨，激励大型股PTT Exploration an d Production 跳涨4.3%。 菲律宾股市 连续第五天资金净流入，今日净流入1.69亿披索(361万美元)，印尼 股市 今日净流出2,810亿卢比(2,118万美元)，为三日来首次净流出。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 350.20 -0.71 -0.20 +5.22 332.82 新加坡 2844.21 4.77 +0.17 -1.34 2882.73 马来西亚 1693.43 2.51 +0.15 +0.05 1692.51 泰国 1377.80 -5.13 -0.37 +6.97 1288.02 印尼 4861.44 11.66 +0.24 +5.84 4593.01 菲律宾 7065.39 -82.87 -1.16 +1.63 6952.08 越南 577.07 3.03 +0.53 -0.34 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李爽/蔡美珍；审校 孙茉莉/艾茂林)