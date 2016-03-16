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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 18:18 BJT

东南亚股市：大多持平，等候美联储会议结果以寻觅利率前景的线索

泰国股市下跌0.4%，缩减盘初跌幅，因国际油价上涨，激励大型股PTT Exploration an
d Production 跳涨4.3%。
    
    菲律宾股市 连续第五天资金净流入，今日净流入1.69亿披索(361万美元)，印尼
股市 今日净流出2,810亿卢比(2,118万美元)，为三日来首次净流出。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   350.20    -0.71   -0.20   +5.22   332.82
    新加坡                     2844.21     4.77   +0.17   -1.34  2882.73
    马来西亚                  1693.43     2.51   +0.15   +0.05  1692.51
    泰国                      1377.80    -5.13   -0.37   +6.97  1288.02
    印尼                      4861.44    11.66   +0.24   +5.84  4593.01
    菲律宾                     7065.39   -82.87   -1.16   +1.63  6952.08
    越南                        577.07     3.03   +0.53   -0.34   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 李爽/蔡美珍；审校 孙茉莉/艾茂林)

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