香港个股：新濠与Hard Rock财团入选塞浦路斯娱乐场牌照最后阶段投标

路透香港3月16日 - 主要从事消闲娱乐业务的新濠国际 周三称，其与Seminole HR Holdings（Hard Rock）之财团入选塞浦路斯综合娱场度假村牌照之最后阶段投标。

这家属于“小赌王”即何鸿燊儿子何犹龙旗下企业在联交所一份声明中称，该财团就牌照竞投于去年12月18日提交意向书，昨天接获塞浦路斯政府通知已入选成为可参与最后阶段投标进程的三名投标者之一。

财团除了新濠与Hard Rock之外，还有于塞浦路斯经营多种业务的CNS集团旗下Cyprus Phasouri (Zakaki) Limited。Hard Rock以其品牌在全球68个国家拥有、经营及/或授出特许权以经营Hard Rock酒店、娱乐场及主题餐厅。

新濠国际透过纳斯达克子公司新濠博亚 在澳门及马尼拉经营赌场度假村项目，此外本身亦从事角子老虎机及餐饮业务。

该股今天收跌0.62%，报9.57港元。（完）

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