马来西亚期市：棕榈油期货微幅收升，受低产出预估的支撑

路透吉隆坡3月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三从盘初的跌势中反弹，收盘时小幅上涨，受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，市场预期产量增速将放缓。

吉隆坡上周举行的一行业会议上，专家预测厄尔尼诺现象将使全球棕榈油产量减少200-300万吨，这或将使6月前棕榈油的交投区间介于每吨2,700-3,000马币。

稍早市场录得两周来最大跌幅，追随豆油的跌势，也受到了需求迟缓的压力，而另一方面贸易商在了结获利。

马来西亚5月棕榈油期货 收盘时小涨0.04%至2,611马币。本周一曾触及一个月高位2,632马币。

棕榈油期货成交量为47,226口，每口25吨。

“在获利了结之后，市场继续上行。在新的交投指引出现之前，市场仍在受行业会议暗示的价格区间和产出(预估)的影响，”一位在吉隆坡的交易员说。

大连5月豆油期货 下跌0.2%，芝加哥豆油合约 下跌0.4%。(完)

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