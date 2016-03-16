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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 21:08 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，但需求尚未浮现

路透新加坡3月16日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周三报每吨69.93美元，路透数据显示，这是近三周来近月合约最高价。

尽管5月上半月石脑油船货需求尚未透过招标出现，但一些交易商预计汽油需求改善将提振石脑油。

这些交易商亦预计，下月运抵亚洲的西方石脑油船货数量较少，这将帮助缓解目前石脑油供应过剩的情况。

新加坡市场没有达成汽油现货交易，但自3月1日以来购买量已总计达到260万桶，超过了2月的165万桶，也超过了1月的约250万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 母红)

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