国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，但需求尚未浮现

路透新加坡3月16日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周三报每吨69.93美元，路透数据显示，这是近三周来近月合约最高价。

这些交易商亦预计，下月运抵亚洲的西方石脑油船货数量较少，这将帮助缓解目前石脑油供应过剩的情况。

新加坡市场没有达成汽油现货交易，但自3月1日以来购买量已总计达到260万桶，超过了2月的165万桶，也超过了1月的约250万桶。(完)