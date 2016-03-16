台湾央行：物价稳定有助经济成长，工资带动经济成长要多管齐下

路透台北3月17日 - 针对外界认为台湾央行应提高通膨来帮助薪资成长，央行周三晚间表示，物价稳定有助于经济持续成长，目前国际间倡议的〞工资带动型成长策略〞则要政府、企业和劳工各方面多管齐下。

央行的新闻稿中表示，物价低且稳定有助经济持续增长，台湾2015年CPI年增率为-0.31%，但主要因为物价深受国际因素的影响，由于输入占国内生产毛额的比重近年介于50%至66%，而去年的油料费、燃气及电费因进口原油价格下跌的影响，使CPI年增率下降1.39个百分点。如剔除上述因素，去年CPI年增率将为1.08%。

央行表示，目前国际间追求〞工资带动型成长策略〞的建议作法包括结构性改革，其中主要是企业产业创新与升级，劳工则要努力提升生产转型与经济发展所需要的教育与技能水准。

至于政府的有效的协助措施则有道德劝说，推出鼓励企业提高工资的税负优惠、对企业保留盈余课税，或调高最低工资，及鼓励企业改变人力资源管理，采取更多的利润分享计画、推动社会凝聚政策等。

央行指出，2011-2015年台湾已连续五年调高基本工资，累计调幅达15.79%。

主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个月为正数，创下三年来最高 。此前并已两度下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低，出口也预估料连两年负成长，创纪录首见。

台湾央行本月24日将召开理监事会议，目前各方预期央行将继去年九月和12月，连续第三季降息以因刺激景气。目前重贴现率在1.625%(完)