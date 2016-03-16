国际油市：买兴支撑亚洲燃料油现货价差，跨月价差下跌

金属期市：期铜回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
路透新加坡3月16日 - 新加坡燃料油实货市场升势周三延续，交易商称，现货价差保持升水，尽管掉期市场成交放缓。
尽管升水幅度不及周二，但强劲的买盘支撑380cst燃料油价差报每吨较新加坡报价升水1.71美元。
周三有14手现货交易，总计30万吨380cst燃料油。
嘉能可是最大的买家，买入八艘船货总计18万吨380cst燃料油。中国石油买入三艘船货，总计6万吨380cst燃料油。摩科瑞买入两艘船货，各2万吨。中国航油买入余下的2万吨380cst燃料油。
行业消息称，自3月初以来在普氏收市价(MoC)估价程序中总计378万吨燃料油交易。
形成对比的是，交易商表示，掉期市场的利多动能在周三明显放缓，多个月合约的跨月价差下跌，因买兴不旺。
4月-5月跨月价差下跌1美元，至贴水3.25美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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