国际油市：买兴支撑亚洲燃料油现货价差，跨月价差下跌

尽管升水幅度不及周二，但强劲的买盘支撑380cst燃料油价差报每吨较新加坡报价升水1.71美元。

周三有14手现货交易，总计30万吨380cst燃料油。

嘉能可是最大的买家，买入八艘船货总计18万吨380cst燃料油。中国石油买入三艘船货，总计6万吨380cst燃料油。摩科瑞买入两艘船货，各2万吨。中国航油买入余下的2万吨380cst燃料油。

行业消息称，自3月初以来在普氏收市价(MoC)估价程序中总计378万吨燃料油交易。

形成对比的是，交易商表示，掉期市场的利多动能在周三明显放缓，多个月合约的跨月价差下跌，因买兴不旺。