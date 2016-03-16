欧元债市：公债收益率下跌，美联储发布货币政策决议前投资人保持审慎

路透伦敦3月16日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三下跌，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议在即，投资人不愿大举入市。美联储会议有可能暗示今年将进一步加息。

二线欧元区公债收益率领跌，跌幅介乎3-4个基点。在德国完成10年期公债标售后，德债收益率也加入跌势。

德国发售约32.6亿欧元10年期德债，收益率为0.50%。

但市场关注重点放在周三稍后美联储利率决定，金融市场弥漫审慎气氛。

尽管美联储本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其升息。

“美联储可能暗示更接近于在4月而非6月升息，这将是最为重要的信息，”巴伐利亚州银行利率策略师Alexander Aldinger称。

“如果他们暗示在4月采取行动，意味着美联储对于金融市场走势较为放心，更为看好美国潜在的经济实力，因此料将给市场带来利好。”