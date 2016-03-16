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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 03:29 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡和原糖升至年内峰值，因忧虑供应和雷亚尔削减跌幅

路透纽约/伦敦3月16日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和原糖期货周三升至今年迄今最高水准，因供应忧虑浮现和巴西雷亚尔大幅缩减跌幅。

伦敦可可持稳，受英镑走弱支撑，而美元计价的纽约可可市场连续第二日下跌。

原糖和咖啡上涨，追踪19种商品市场表现的汤森路透核心商品指数 上涨超过1%。

5月阿拉比卡咖啡 收高3.35美分，或2.7%，报每磅1.2905美元，盘中升至五个月高位1.30美元。

5月罗布斯塔咖啡 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,426美元。

原糖上涨，因交易商继续关注印度和亚洲天气乾燥可能导致全球供应不足的预估，以及有多少巴西甘蔗将被用于生产乙醇的不确定性。

5月原糖期货 收高0.15美分，或1%，报每磅15.47美分，此前近月合约升至12月8日来最高15.49美分。

5月白糖期货 收涨4.20美元，或1%，报每吨443.20美元，盘中触及2014年8月来最高443.90美元。

5月伦敦可可 收高3英镑，或0.1%，报每吨2,261英镑，5月纽约可可 收挫13美元，或0.4%，报每吨3,040美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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