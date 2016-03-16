纽约期市：阿拉比卡咖啡和原糖升至年内峰值，因忧虑供应和雷亚尔削减跌幅

路透纽约/伦敦3月16日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和原糖期货周三升至今年迄今最高水准，因供应忧虑浮现和巴西雷亚尔大幅缩减跌幅。

伦敦可可持稳，受英镑走弱支撑，而美元计价的纽约可可市场连续第二日下跌。

原糖和咖啡上涨，追踪19种商品市场表现的汤森路透核心商品指数 上涨超过1%。

原糖上涨，因交易商继续关注印度和亚洲天气乾燥可能导致全球供应不足的预估，以及有多少巴西甘蔗将被用于生产乙醇的不确定性。