纽约期市：阿拉比卡咖啡和原糖升至年内峰值，因忧虑供应和雷亚尔削减跌幅

金属期市：期铜回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
路透纽约/伦敦3月16日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和原糖期货周三升至今年迄今最高水准，因供应忧虑浮现和巴西雷亚尔大幅缩减跌幅。
伦敦可可持稳，受英镑走弱支撑，而美元计价的纽约可可市场连续第二日下跌。
原糖和咖啡上涨，追踪19种商品市场表现的汤森路透核心商品指数 上涨超过1%。
5月阿拉比卡咖啡 收高3.35美分，或2.7%，报每磅1.2905美元，盘中升至五个月高位1.30美元。
5月罗布斯塔咖啡 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,426美元。
原糖上涨，因交易商继续关注印度和亚洲天气乾燥可能导致全球供应不足的预估，以及有多少巴西甘蔗将被用于生产乙醇的不确定性。
5月原糖期货 收高0.15美分，或1%，报每磅15.47美分，此前近月合约升至12月8日来最高15.49美分。
5月白糖期货 收涨4.20美元，或1%，报每吨443.20美元，盘中触及2014年8月来最高443.90美元。
5月伦敦可可 收高3英镑，或0.1%，报每吨2,261英镑，5月纽约可可 收挫13美元，或0.4%，报每吨3,040美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选