《全球汇市》美元全面下跌，此前美联储将今年加息四次的预期下调至两次

* 美元下调，此前美联储下调升息预期 * 商品相关货币上涨1% 路透纽约3月16日 - 美元兑主要货币周三大幅下滑，此前美国联邦储 备理事会(美联储/FED)宣布维持利率不变，但将今年加息四次的预期下调 至两次。 许多投资者认为，相比预期，美联储的政策声明更适应更宽松的政策 。美联储暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继 续收紧货币政策。不过，美联储指出，美国仍面对来自全球经济不确定的 风险。 在美联储声明公布后，美元指数 跌至95.980日内低位。声明公 布前报96.837，美元指数在仅仅11分钟内下跌近1%。 “声明对美元很不利，”OANDA资深汇市策略师Alfonso Esparza说， “较之(欧洲央行)和其他央行的政策声明，美联储声明真的显得温和，所 以美元下跌。” 美联储政策声明公布后，欧元兑美元 扭转稍早跌势，升至日 内高位，尾盘上涨0.7%，至1.1191美元。 美元兑日圆 在美联储声明公布后下滑，尾盘下跌0.35%，至11 2.80日圆。 美联储声明也为加元 、新西兰元 和澳元 等商品相 关货币带来强劲提振，这些货币兑美元均上涨超过1%，油价上涨也扶助这 三种货币走坚。油价在美联储会议声明公布后扩大涨幅。(完)