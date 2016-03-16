《美国重要政经日程》--3月17日

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 商务部公布第四季经常帐
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)发布2月领先指标
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1400 - 劳工部发布1月职位空缺及人员流动调查报告
1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售两年期浮息公债
1700 - 财政部发售10年期通胀保值公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选