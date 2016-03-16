《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 73.50 +1.27 +1.76 1808210 京东 27.84 +0.68 +2.50 7241302 新浪 46.95 +0.30 +0.64 422672 搜狐 51.36 +1.24 +2.47 286052 网易 150.75 +4.47 +3.06 986896 百度 183.05 +2.83 +1.57 1911924 台湾 台湾积体电路 25.78 +0.90 +3.62 2191888 联电 2.13 +0.07 +3.40 443915 日月光 5.67 +0.04 +0.71 409784 硅品精密 7.80 +0.17 +2.23 601998 和信超媒体 2.99 +0.03 +1.02 9380 友达 3.06 +0.12 +4.08 99418 中华电信 33.31 +0.64 +1.96 91571 台湾国际航电 39.35 +0.33 +0.85 1058672 香港 中国移动 56.32 +0.91 +1.64 242704 中国联通 12.31 +0.37 +3.10 228001 中国电信 49.30 +0.45 +0.92 14907 中芯国际 4.40 +0.09 +2.09 2704 电讯盈科 6.30 +0.10 +0.88 2876 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 戴素萍)