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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 06:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          73.50    +1.27    +1.76   1808210
    京东                27.84    +0.68    +2.50   7241302
    新浪              46.95    +0.30    +0.64    422672
    搜狐              51.36    +1.24    +2.47    286052
    网易             150.75    +4.47    +3.06    986896
    百度             183.05    +2.83    +1.57   1911924
    
    台湾
    台湾积体电路       25.78    +0.90    +3.62   2191888
    联电                2.13    +0.07    +3.40    443915
    日月光              5.67    +0.04    +0.71    409784
    硅品精密           7.80    +0.17    +2.23    601998
    和信超媒体         2.99    +0.03    +1.02      9380
    友达                3.06    +0.12    +4.08     99418
    中华电信           33.31    +0.64    +1.96     91571
    台湾国际航电      39.35    +0.33    +0.85   1058672
    
    香港
    中国移动           56.32    +0.91    +1.64    242704
    中国联通           12.31    +0.37    +3.10    228001
    中国电信           49.30    +0.45    +0.92     14907
    中芯国际            4.40    +0.09    +2.09      2704
    电讯盈科         6.30    +0.10    +0.88      2876
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 戴素萍)

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