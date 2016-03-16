《日本重要政经日程》--3月17日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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3月16日(三)
2350 - 一周资本流动数据
2350 - 财务省公布2月贸易收支数据
3月17日(四)
-- - 标售三个月期贴现国库券和20年期政府公债
2350 - 日本央行公布1月政策会议的会议记录
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选