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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 07:02 BJT

****澳新经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    3月14日当周

    3月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                          2月      增加1    减少0.79
             全职就业人数(万人)                                 --     减少4.06
             就业参与率                                       65.2%       65.2%
             失业率                                            6.0%        6.0%
    
    3月18日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    3月21日当周
    
    3月21日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    3月22日(二)
    0030 澳洲住房价格指数                        第四季         --       +2.0%
    
    3月23日(三)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                     2月         --        38.9
               出口(亿新西兰元)                                 --          39
               贸易收支(亿新西兰元)                             --    顺差0.08
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截止2月的一年         --    逆差35.8
    
    3月24日(四)
    暂无重要数据公布。(完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 孙国玉；审校 郑茵)

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