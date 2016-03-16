美国与加拿大经济指标预测--3月17日-3月24日****

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月14日当周
3月17日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,189 赤字1,241
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月12日当周 26.8 25.9
四周均值(万人) -- 26.75
续请失业金人数(万人) 3月5日当周 222.8 222.5
1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 负1.7 负2.8
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 +0.2% +2.0%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 1月 550.0 560.7
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% -0.2%
3月18日(五)
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 92.2 91.7
现况指数 107 106.8
预期指数 82.3 81.9
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.6% -2.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -1.6%
3月21日当周
3月21日(一)
1230 美国全国活动指数 2月 -- 正0.28
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 540 547
3月22日(二)
1300 美国房屋价格(较前月) 1月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.7%
房屋价格指数 -- 229.7
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 3月 -- 负4
服务业指数 -- 负2
制造业指数 -- 负11
3月23日(三)
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 51 49.4
3月24日(四)
1130 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 116.7
建筑许可(较前月) -- -3.1%
1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月 -2.3% +4.7%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% +1.7%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.3%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- +3.4%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.3
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 孙国玉；审校 白云)
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