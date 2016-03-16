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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 07:21 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月14日当周

3月17日(四)

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,189 赤字1,241

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月12日当周 26.8 25.9

四周均值(万人) -- 26.75

续请失业金人数(万人) 3月5日当周 222.8 222.5

1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 负1.7 负2.8

1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 +0.2% +2.0%

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 1月 550.0 560.7

1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% -0.2%

3月18日(五)

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 92.2 91.7

现况指数 107 106.8

预期指数 82.3 81.9

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.6% -2.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -1.6%

3月21日当周

3月21日(一)

1230 美国全国活动指数 2月 -- 正0.28

1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 540 547

3月22日(二)

1300 美国房屋价格(较前月) 1月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.7%

房屋价格指数 -- 229.7

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 3月 -- 负4

服务业指数 -- 负2

制造业指数 -- 负11

3月23日(三)

1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 51 49.4

3月24日(四)

1130 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 116.7

建筑许可(较前月) -- -3.1%

1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月 -2.3% +4.7%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% +1.7%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.3%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- +3.4%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.3

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 孙国玉；审校 白云)

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