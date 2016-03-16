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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 07:00 BJT

****日韩经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值     前值
    
    3月14日当周
    
    3月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周          --  买超15,379
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超1,385
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     2月    顺差3,886  逆差6,459
             出口(较上年同期)                                -3.1%     -12.9%
             进口(较上年同期)                               -15.2%     -18.0%
    
    3月17日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)      2月          --       -3.3%
                                (较前月)                       --       -0.5%

    3月18日(五)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月21日当周
    
    3月21日(一)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月22日(二)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)     3月初值         --        50.1
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数           3月          --         正7
    
    3月23日(三)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    3月24日(四)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季          --       +0.6%
                              (较上年同期)                     --       +3.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月       --        持平
                 整体CPI                                       --        持平
             东京地区核心CPI(较上年同期)             3月       --       -0.1%
                     整体CPI                                   --       +0.1% (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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