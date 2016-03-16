更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周创新高，但油品库存下降

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(新增分析师评论、油价走势和更多细节)
路透纽约3月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第五周创下纪录新高，但汽油库存下降，因需求强劲。
截至3月11日该周，美国原油库存 增加130万桶，至5.232亿桶，增幅远低于分析师预估的增加340万桶。
这一增幅也低于美国石油协会(API)周二公布的150万桶。
EIA称，库欣原油库存 增加54.5万桶至6,750万桶，再创历史新高。
美国原油期货周三跳升近6%，因EIA报告显示，美国上周原油库存增幅低于预期，且交易员聚焦主要产油国确认将在下月开会，讨论冻产计划以帮助解决全球石油过剩问题。
“鉴于原油库存增幅低于预期，加上价格下降带动强劲的汽油需求，该数据略为偏多，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis说。
美国过去四周汽油需求较上年同期增加6.4%至940万桶/日。
不过，上周汽油库存 减少74.7万桶，路透调查中分析师预期为减少230万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少110万桶，减幅与分析师预期一致。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加8.5万桶，炼厂产能利用率 下降0.1个百分点至89%。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。