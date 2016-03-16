更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周创新高，但油品库存下降

(新增分析师评论、油价走势和更多细节)

路透纽约3月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第五周创下纪录新高，但汽油库存下降，因需求强劲。

截至3月11日该周，美国原油库存 增加130万桶，至5.232亿桶，增幅远低于分析师预估的增加340万桶。

这一增幅也低于美国石油协会(API)周二公布的150万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加54.5万桶至6,750万桶，再创历史新高。

美国原油期货周三跳升近6%，因EIA报告显示，美国上周原油库存增幅低于预期，且交易员聚焦主要产油国确认将在下月开会，讨论冻产计划以帮助解决全球石油过剩问题。

“鉴于原油库存增幅低于预期，加上价格下降带动强劲的汽油需求，该数据略为偏多，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis说。

美国过去四周汽油需求较上年同期增加6.4%至940万桶/日。

不过，上周汽油库存 减少74.7万桶，路透调查中分析师预期为减少230万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少110万桶，减幅与分析师预期一致。