《汇市简讯》欧元/日圆上日呈内移日型态，未来走势中性

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 欧元/日圆在亚洲早盘高开0.5%，昨日走势呈内移日(inside day)，美联储会议结果导致美元走软，欧元/美元的走势要好于日圆兑美元
* 欧元/日圆自2016年低点震荡走高，年内跌势的50%回档位127.26为关键水准
* 动量指标互相矛盾，五、10和20日移动均线几无倾向
* 周二的126.68高位以及本周高点127.14为阻力位
* 20日移动均线切入位125.72以及纽约盘低点125.67为初步支撑位
* 相关技术图表请点选： reut.rs/1pMsyyf
(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选