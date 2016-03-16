《汇市简讯》欧元/日圆上日呈内移日型态，未来走势中性

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* 欧元/日圆在亚洲早盘高开0.5%，昨日走势呈内移日(inside day)，美联储会议结果导致美元走软，欧元/美元的走势要好于日圆兑美元

* 欧元/日圆自2016年低点震荡走高，年内跌势的50%回档位127.26为关键水准

* 动量指标互相矛盾，五、10和20日移动均线几无倾向

* 周二的126.68高位以及本周高点127.14为阻力位

* 20日移动均线切入位125.72以及纽约盘低点125.67为初步支撑位

* 相关技术图表请点选： reut.rs/1pMsyyf

(完)