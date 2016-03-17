金砖国家：3月16日股汇市收盘纵览

台湾债市：指标五年券106/2殖利率收逾一周高位，料逐渐进入农历年休假模式

* 指标五年券106/2殖利率收在逾一周高位 * 随美债殖利率走高 * 后续将逐渐进入休假模式 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.81-0.83%。 路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周四收升 至逾一周高位。交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦认为升息合理，令美债殖 利率弹升；但随着标债后本地变数渐少，料若美债未有大幅变动，台债将逐渐进入休假模式 。 他们表示，FED若后续升息的预期再加强，可能带动美债殖利率启动一波升幅，并进而 拉动台债殖利率向上。只不过，台湾经济复苏并不如美国强劲，升息机率低、降息也无望， 预料台债受美债等国际债市影响加剧。 〞接下来流动性可能稍差，要休假了。〞一位大型证券商交易员说。五年期公债收盘前 高是1月11日的0.8377%。 他们表示，受美债殖利率大弹的影响，今日盘初五年公债殖利率弹升幅度较大，只不过 ，殖利率走高后吸引一些长线买盘进驻，买盘渐稳，又使得殖利率反转向下。 台湾金融市场包括股市和债市将在