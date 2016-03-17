金砖国家：3月16日股汇市收盘纵览

路透3月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报791.18点，上涨0.06%。
中国股市：沪综指微收升，金融权重股强力护盘对指数贡献较大
中国汇市: 人民币随中间价收跌逾百点，美联储决议公布前美元略强势
香港股市: 小幅收低，投资者了结获利
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,763.432点，上涨1.34%。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7367/91，上日收报3.7600/30。
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南非股市：指标Top-40指数 收报46,825.9点，上涨0.93%；大盘综合指数 收报52,685.7点，上涨0.83%。
南非汇市: 兰特兑美元从三周低点回稳，市场翘首以盼美联储货币政策决定
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印度股市：扳回稍早跌幅收涨，之前跌深的Lupin等制药股反弹提振大盘，且油价上涨也提振了全球市场。BSE指数 收报24,682.48点，上涨0.53%；NSE指数 收报7,498.75点，上涨0.51%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.22/67.23，上日收报67.3775/67.3875。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报835.97点，上涨1.74%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报445.04点，上涨1.37%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报69.123，升值2.7%；卢布兑欧元 报77.714,升值1.52%。(完)
(整理 李婷仪 审校 王兴亚)