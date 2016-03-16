版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 07:58 BJT

****欧洲经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    3月14日当周
    
    3月17日(四)
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  2月         --       -0.4%
                            (较上年同期)                          --       -5.3%
    0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第一季    负0.75%   负1.25%-负0.25%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 1月         --    顺差1.05
               全球贸易收支(亿欧元)                               --   顺差60.22
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)           1月      顺差90    顺差243
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    2月终值      +0.1%      -1.4%
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +0.3%      -1.4%
                                 (较上年同期)                   +0.7%      +1.0%
    1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果          3月       0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1200 英国央行利率决定                             3月       0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
    
    3月18日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月       -0.2%      -0.7%
                                (较上年同期)                    -2.6%      -2.4%
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)                第四季          --      +1.1%
               薪资(较上年同期)                                    --      +1.4%
    
    3月21日当周
    
    3月21日(一)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             1月         --     盈余414
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余255
               投资净流动(亿欧元)                                 --     流入850
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              3月         --        负17
    1500 欧元区消费者信心指数                       3月初值       --       负8.8
    
    3月22日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         2月         --   顺差35.13
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                      3月       106.0      105.7      
                    现况指数                                      --       112.9
                    预期指数                                      --        98.8
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月         --       -0.8%
                            (较上年同期)                          --       +0.3%
                         核心CPI(较前月)                          --       -1.0%
                            (较上年同期)                          --       +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            --       -0.7%
                          (较上年同期)                            --       +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       -0.7%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)
                  未经季节调整的投入物价(较前月)      2月         --       -0.7%
                                    (较上年同期)                  --       -7.6%
                  未经季节调整的产出物价(较前月)                  --       -0.1%
                                    (较上年同期)                  --       -1.0%
                  未经季节调整的核心产出物价(较前月)              --       +0.1%
                                        (较上年同期)              --        持平
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)     2月         --     负112.1
             公共部门净借款(亿英镑)                               --     负118.1
             公共部门收支短差(亿英镑)                             --   盈余249.1
    1000 德国ZEW经济景气指数                          3月       正5.0      正1.0
                现况指数                                          --      正52.3
    
    3月23日(三)
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                   2月         --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.7%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        3月         --       负5.9
    
    3月24日(四)
    0700 德国GfK消费者信心指数                        4月         --       正9.5
    0745 法国企业景气指数                             3月         --         103
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值       --        50.2
                   服务业PMI                                      --        49.2
                   综合PMI                                        --        49.3
    0830 德国Markit制造业PMI                        3月初值       --        50.5
                   服务业PMI                                      --        55.3
                   综合PMI                                        --        54.1
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      3月初值       --        51.2
                     服务业PMI                                   53.8       53.3
                     综合PMI                                     53.2       53.0
    0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整)           1月         --       -2.8%
                       (较上年同期，未经季节调整)                 --       +1.5%
         意大利工业销售(较前月，经季节调整)                       --       -1.6%
                       (较上年同期，未经季节调整)                 --       -3.0%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  2月         --      47.509
    0930 英国零售销售(较前月)                         2月         --       +2.3%
                 (较上年同期)                                     --       +5.2%
             扣除能源的零售销售(较前月)                           --       +2.3%
                           (较上年同期)                           --       +5.0%
    1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整)           1月         --       -0.1%
                 (较上年同期，未经季节调整)                       --       +0.6%
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)             2月初值       --       逆差5
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                3月         --        正10
    (完)
                          
      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐