主要国家经济指标预测--3月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超15,379 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,385 2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 顺差3,886 逆差6,459 出口(较上年同期) -3.1% -12.9% 进口(较上年同期) -15.2% -18.0% 3月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加1 减少0.79 全职就业人数(万人) -- 减少4.06 就业参与率 65.2% 65.2% 失业率 6.0% 6.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -5.3% 0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第一季 负0.75% 负1.25%-负0.25% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差1.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差60.22 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 顺差90 顺差243 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.1% -1.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.3% -1.4% (较上年同期) +0.7% +1.0% 1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1200 英国央行利率决定 3月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,189 赤字1,241 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月12日当周 26.8 25.9 四周均值(万人) -- 26.75 续请失业金人数(万人) 3月5日当周 222.8 222.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 负1.7 负2.8 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 +0.2% +2.0% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 1月 550.0 560.7 1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% -0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- -3.3% (较前月) -- -0.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月16日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人) 2月 减少18 减少9.1 按ILO标准计算的失业率 截至1月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.2% +2.1% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 481.0 -- 抵押贷款再融资指数 1940.3 -- 30年期抵押贷款利率 3.94% -- 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.0% +0.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -0.5% -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 2月 116.7 120.0 建筑许可(较前月) -3.1% -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 117.8 115.0 房屋开工(较前月) +5.2% -- 1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 +2.3% +0.5% 1315 美国工业生产(较前月) 2月 -0.5% -0.3% 产能利用率 76.7% 76.9% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% 1800 美联储公布利率决议 0.25-0.50% 0.375% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云/王洋; 审校 王兴亚)