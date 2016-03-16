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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--3月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段   预估值      前值
    
    3月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --   买超15,379
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --    卖超1,385
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          2月  顺差3,886   逆差6,459
             出口(较上年同期)                                   -3.1%      -12.9%
             进口(较上年同期)                                  -15.2%      -18.0%
    
    3月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                            2月      增加1    减少0.79
             全职就业人数(万人)                                   --     减少4.06
             就业参与率                                         65.2%       65.2%
             失业率                                              6.0%        6.0%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   2月        --        -0.4%
                            (较上年同期)                          --        -5.3%
    0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第一季    负0.75%  负1.25%-负0.25%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  1月        --     顺差1.05
               全球贸易收支(亿欧元)                               --    顺差60.22
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            1月     顺差90     顺差243
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    2月终值      +0.1%       -1.4%
                                       (较上年同期)             -0.2%       -0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +0.3%       -1.4%
                                 (较上年同期)                   +0.7%       +1.0%
    1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           3月      0-9-0       0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1200 英国央行利率决定                              3月      0.50%       0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --        3,750
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                     第四季  赤字1,189   赤字1,241
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          3月12日当周       26.8        25.9
                 四周均值(万人)                                   --        26.75
                 续请失业金人数(万人)           3月5日当周      222.8       222.5
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数                3月      负1.7       负2.8
    1230 加拿大趸售贸易(较前月)                        1月      +0.2%       +2.0%
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     1月      550.0       560.7
    1400 美国领先指标(较前月)                          2月      +0.2%       -0.2%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           2月        --        -3.3%
                                (较前月)                          --        -0.5%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月16日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人)                        2月   减少18    减少9.1
             按ILO标准计算的失业率           截至1月的三个月     5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.1%      +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.2%      +2.1%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                       前周     481.0        --
                抵押贷款再融资指数                             1940.3        --
                30年期抵押贷款利率                              3.94%        --
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)    2月     -0.2%      -0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.0%      +0.9%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.3%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.3%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                           -0.5%        --
    1230 美国建筑许可年率(万户)                         2月     116.7      120.0
             建筑许可(较前月)                                   -3.1%        --
    1230 美国房屋开工年率(万户)                         2月     117.8      115.0
             房屋开工(较前月)                                   +5.2%        --
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                       1月     +2.3%      +0.5%
    1315 美国工业生产(较前月)                           2月     -0.5%      -0.3%
             产能利用率                                         76.7%      76.9%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%      +0.1%
    1800 美联储公布利率决议                                   0.25-0.50%  0.375%
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季     +0.9%      +0.6%
                            (较上年同期)                        +2.3%      +2.0%
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 白云/王洋; 审校 王兴亚)

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