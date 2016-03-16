巴西人事：央行总裁托比尼暗示可能会卸任--报导

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透巴西利亚3月16日 - 据巴西报纸Valor Economico周三报导，央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)暗示，他或许会在可能进行的内阁改选中卸任。此次内阁改选暗示经济政策将有调整。
Valor报导，托比尼在任职五年后感到疲惫，并暗示如果前巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)加入内阁，他或许会卸任。报导未引述消息来源。
巴西央行的新闻办公室未就该报导置评。
巴西雷亚尔兑美元 下跌2%，一定程度上受托比尼可能辞职的消息拖累。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选