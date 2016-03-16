巴西人事：央行总裁托比尼暗示可能会卸任--报导

路透巴西利亚3月16日 - 据巴西报纸Valor Economico周三报导，央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)暗示，他或许会在可能进行的内阁改选中卸任。此次内阁改选暗示经济政策将有调整。

Valor报导，托比尼在任职五年后感到疲惫，并暗示如果前巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)加入内阁，他或许会卸任。报导未引述消息来源。

巴西央行的新闻办公室未就该报导置评。