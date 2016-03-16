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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 07:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚洲货币下跌，因美联储立场偏于温和

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* 美元/日圆以外亚洲货币在亚洲市场低开，因美联储立场偏于温和--美国升息次数的预期由四次减为两次

* 美联储调降对加息的预估；石油/大宗商品和股市上涨

* 隔夜市场上中长期投资大户继续买入坡元、韩元和泰铢

(完)

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