《汇市简讯》美元/日圆以外亚洲货币下跌，因美联储立场偏于温和

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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2325GMT
* 美元/日圆以外亚洲货币在亚洲市场低开，因美联储立场偏于温和--美国升息次数的预期由四次减为两次
* 美联储调降对加息的预估；石油/大宗商品和股市上涨
* 隔夜市场上中长期投资大户继续买入坡元、韩元和泰铢
(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选