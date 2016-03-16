版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 07:55 BJT

美股业绩：联邦快递季度获利下滑，因TNT收购案成本及诉讼和解支出

路透芝加哥3月16日 - 包裹快递公司美国联邦快递(FedEx) 周三公布季度净利下滑，受到待收购荷兰包裹运送服务商TNT 以及和解FedEx Ground包商所提起的法律诉讼相关成本有关。

联邦快递公布截至2月29日止的会计年度第三季净利为5.07亿美元或每股1.84美元，上年同期分别为6.28亿美元或每股2.18美元。

扣除一次性项目，该公司公布每股获利2.51美元。分析师平均预估为每股获利2.34美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐