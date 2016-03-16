美股业绩：联邦快递季度获利下滑，因TNT收购案成本及诉讼和解支出

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月16日 - 包裹快递公司美国联邦快递(FedEx) 周三公布季度净利下滑，受到待收购荷兰包裹运送服务商TNT 以及和解FedEx Ground包商所提起的法律诉讼相关成本有关。
联邦快递公布截至2月29日止的会计年度第三季净利为5.07亿美元或每股1.84美元，上年同期分别为6.28亿美元或每股2.18美元。
扣除一次性项目，该公司公布每股获利2.51美元。分析师平均预估为每股获利2.34美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选