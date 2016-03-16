美股业绩：联邦快递季度获利下滑，因TNT收购案成本及诉讼和解支出

路透芝加哥3月16日 - 包裹快递公司美国联邦快递(FedEx) 周三公布季度净利下滑，受到待收购荷兰包裹运送服务商TNT 以及和解FedEx Ground包商所提起的法律诉讼相关成本有关。

联邦快递公布截至2月29日止的会计年度第三季净利为5.07亿美元或每股1.84美元，上年同期分别为6.28亿美元或每股2.18美元。