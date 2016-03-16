《中国报摘》--中国证券报3月17日

--中国国务院总理李克强在两会记者会上表示，金融的首要任务还是要支持实体经济发展；去年采取了一系列像降息、降准、定向降准等措施，这不是量化宽松，要始终注意把握货币供应量的松紧适度，主要还是为了降低实体经济融资成本。