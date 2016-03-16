《中国报摘》--中国证券报3月17日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强在两会记者会上表示，金融的首要任务还是要支持实体经济发展；去年采取了一系列像降息、降准、定向降准等措施，这不是量化宽松，要始终注意把握货币供应量的松紧适度，主要还是为了降低实体经济融资成本。
* 其他:
--湖南华菱集团董事长曹慧泉日前建议，积极推进铁矿石期货国际化，建设国际铁矿石交易中心。
--中国平安 总经理任汇川表示，下半年陆金所将启动上市计划，选择A股上市还是H股上市将根据股东要求。
--精功科技 公告，拟以发行股份并支付现金方式，合计作价52.50亿元人民币购买盘古数据100%股权；同时公司拟向精功集团等两名对象发行股份募集配套资金，共计不超过28亿元。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选