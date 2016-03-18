《中国已公布新股发行上市日程表》--3月18日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/18 深 坚朗五金 002791 5,359 21.57 21.68 安信证券 3/22 3/21 沪 赛 福 天 732028 5,520 *4.26 *22.94 广发证券 3/23 3/22 深 景 嘉 微 300474 3,350 -- -- 国泰君安 3/24 3/23 沪 康 普 顿 732798 不超过2,500 -- -- 光大证券 3/25 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 沪 白云电器 4,910 8.50 22.97 中信证券 -- 深 蓝海华腾 1,300 18.75 19.83 中泰证券 -- 深 名 家 汇 3,000 8.58 22.96 恒泰长财 -- 深 通宇通讯 3,750 22.94 9.74 东北证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)