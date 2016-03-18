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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 09:27 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月18日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     3/18     深　　坚朗五金　002791　   5,359　　   21.57     21.68     安信证券　3/22
     3/21     沪　　赛 福 天　732028　　 5,520       *4.26    *22.94     广发证券　3/23
     3/22     深　　景 嘉 微  300474     3,350        --         --      国泰君安　3/24
     3/23     沪　　康 普 顿  732798  不超过2,500     --         --      光大证券　3/25
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     沪　　白云电器 4,910        8.50     22.97     中信证券
     --     深　　蓝海华腾 1,300       18.75     19.83  　 中泰证券
     --　　 深　　名 家 汇 3,000        8.58     22.96　   恒泰长财
     --　   深　　通宇通讯 3,750       22.94      9.74　　 东北证券　
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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