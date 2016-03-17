港报社评：中央放软身段，有助理性探讨骚乱成因--信报3月17日

在北京召开的人大与政协会议闭幕，随后举行中外记者会，国务院总理李克强回应了关于香港的问题，包括香港即将踏入回归20年，出路在哪里，以及年初一旺角骚乱有何看法等等。李克强表示，中央对于＂一国两制＂的方针不变，相信特区政府有能力，香港人有智慧，处理复杂问题。他又指香港去年经济增长百分之二点四，在已发展的经济体之中不算低，香港未来要抓住内地的发展机遇。至于＂深港通＂何时落实，他说现在内地和香港正在密切磋商，力争今年开通。记者会完结后，传媒追问李克强是否支持行政长官梁振英连任，没有得到回应。

从李克强的字里行间可见，中央政府对于旺角骚乱继续采取＂冷处理＂的方式应对，没有使用强硬措词，不再抨为＂本土激进分离组织策动＂，也没有谴责＂暴乱＂和＂暴徒＂，比起外交部发言人洪磊当初的论调温和得多。不久前，主管港澳事务的全国人大委员长张德江谈到旺角骚乱之时表示，香港的问题在历史上＂没有什么了不起＂，而港人智商很高，＂智商达130以上＂，一定会看得明白香港优势，应坚持法治和发展经济，相信港府及港人有能力解决问题。

张德江和李克强的讲话可谓一脉相承，总的来说就是放软身段，避免摆出高压姿态激化矛盾。除此之外，李克强在中外记者会亦提到＂简政放权＂，他说：＂简政放权必须一以贯之，哪里遇到问题，碰到阻力就要设法去解决，这是削减政府权力的事情。我们就是要用减政府权力的『痛』来换得企业、群众办事的『爽』。＂虽然针对的主要是经济问题，但不妨理解为，中央政府逐渐明白当权者事事干预对于群众而言是很不爽的，群众一旦不爽，管治也就不顺。

中央虽改行柔软手段，一时三刻未必能够化解现已纠缠不清的＂中港矛盾＂，但起码不致进一步激化，有助于理性探讨旺角骚乱的成因，从而尝试对症下药。

立法会昨日召开大会，工党何秀兰和公民党杨岳桥代表泛民议员提交呈请书，要求成立专责委员会，调查旺角的严重警民冲突，避免再发生同类事件。呈请书获在席的24名议员支持，根据《议事规则》，只要不少于20名议员起立即可通过，然而相关委员会没有特权法保障，亦不能传召证人。呈请书指出，梁振英没有作出深入调查即将冲突定性为＂暴乱＂，政府事后只谴责及拘捕涉事市民，拒绝设立调查委员会研究成因和警方部署等等，处理手法令人遗憾。

说实话，本土激进分离组织确实存在，他们鼓吹＂港独＂，而且得到愈来愈积极的回应。立法会新界东补选之中，本土民主前线参选人梁天琦尽管因为参与旺角骚乱而被控以暴动罪，仍然得到6.6万张选票，得票率高达15%，可见分离主义开始成为部分香港人尤其是年轻人的选项。问题是，假如特区政府不愿意面对现实，不愿意调查真相，不愿意听一听＂暴徒＂的诉求，独沽一味把诸色人等依法究治，就能够天下太平了吗？先了解，再化解，永远是平息纷争的不二法门，因此，我们一直赞成调查旺角骚乱，而且必须秉持理性态度。惟有搞清楚砖头横飞与警察开枪的前因后果，才有望抚平社会撕裂的伤痛。

对于张德江和李克强的＂冷处理＂，有一派意见认为，他们的着眼点其实并非旺角骚乱，而是今年9月的立法会选举，放软身段无非是为了不让泛民主派得到＂曲线助选＂，因为经验告诉大家，中央愈是强硬，特区官员愈晦气，泛民愈多支持。这个说法不无道理，然而即便如此亦是乐观其成，毕竟＂一国两制＂最不该变的方针就是＂港人治港＂，由高智商的香港人凭其意愿选出心仪的立法会议员好了。反正李克强认为简政放权必须一以贯之，那么不妨让香港人随心所欲爽一爽。（完）

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