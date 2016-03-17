港报社评：＂两会＂冷处理无对策，香港难走出管治困局--明报3月17日

北京＂两会＂曲终人散。本来在香港情势危疑诡谲之际，许多人期望藉此观察北京对香港现况的取态和应对，但是综观这次会期，香港事态被＂冷处理＂；从领导人到各级官员不是善颂善祷，就是重申对港既定方针政策，并未触及当前事项。虽然说＂冷处理＂也是一种态度，但是香港需要的是解决问题和推进发展，而政治体制使管治趋向失效，政治生态恶化，在没有对策之下，香港难望走出困局。

今年＂两会＂就香港事务的政治风向标作用，较诸往年更受重视，主要是农历年初一深夜在旺角发生了一场30多年以来最暴烈、最血腥的暴乱，有参与者在街头高呼＂香港建国＂。另外，参与暴乱被检控的梁天琦，虽然在新界东议席补选未当选，但是获得约6.6万票；以梁天琦不讳言鼓吹暴力、认同港独，竟然是高票落选。暴乱和补选结果与多数人认知的香港事务本质，有显着落差。＂香港怎么了？＂是许多人提出的问题，因此有不少人期望透过＂两会＂能审视香港未来路向。

＂两会＂会期内，全国政协主席俞正声、主管港澳事务的全国人大常委会委员长张德江、港澳办主任王光亚、总理李克强等官员，先后触及香港事态，但他们对旺角暴乱并无严辞批评，甚至连＂旺角＂两个字也未提及。而所谓＂本土＂转趋分离，以至有人公然提出的港独诉求，从官员们的平和语调，也看不出他们对香港事态出现质变的反应。近年北京对香港事务介入渐深，对情势恶化不可能没有研判和看法，现在各级官员都三缄其口，只能解读为仍在观察，未有具体对策。

两三年前的＂两会＂，有关香港事务，由于当时涉及特首普选办法争议，各级官员大多强调＂一国＂、＂中央有全面管治权＂等，摆出强势领导架式，令港人感受到历来最强硬的对港政策。今年发生旺角暴乱，其性质的政治意涵与背景，北京却淡然处之，这与港人历来认知有较大落差。北京对香港事态发展，设若仍在观察阶段，或许应该检视近年的强硬政策是否招致＂压迫力愈大，反抗力愈大＂的恶性循环；即是说，过去一段时间，特别是环绕政制争议的对港政策是否出了问题。北京应以实事求是取态体待对港政策，让香港事务回归正轨。

李克强在记者会回答提问时，表示＂我们相信，特区政府有能力、香港民衆有智慧处理香港遇到的各种复杂问题和局面＂，他对特区政府和港人的信心和信任，港人理应感到宽慰。可是，香港要处理的并非单纯的经济周期下滑，现在出现的复杂问题和局面都与政治体制未能与管治相适应有关，使香港陷入政治不明确。如果单靠香港之力，根本不能解决，必须要北京参与，甚至主导操持，才有望把已脱轨的香港带回正途。

香港政治现况，是年轻人（主要是学生）由强调本土，进而提出港独；有年轻人提出＂二次前途安排＂，＂2047年成为独立国家＂。另外，有政团摆明不满足于＂高度自治＂，要求＂自立＂等。这些提法已经不仅是主张，而是成为年轻人、政团的政治路线，预期他们将透过选举争取权力，推动和争取达至目标。以香港目前景况，他们可以蓄发和调动的能量，恐非＂几个激进的青年人进入立法会也属正常＂那么简单，而是相伴着暴力的港独诉求，香港前景堪虞。

香港情势发展到现在的危疑诡谲，与没有相适应的政治体制有直接关系。香港有充分自由、独立的司法制度、社会相对富裕、高教育水平和已趋成熟的公民社会，但是其政治体制只有形式上的选举，民意却未能在权力结构反映出来。现实上，政策、利益向既得利益集团倾斜，出现不公平和不公义；这样的体制格局，难以妥善应对社会问题，因而形成特区政府的管治困局。现在体制内与体制外是两个不同情境，一个政治体制不仅未能消解矛盾，本身还是矛盾之源，则这样的体制根本就是病灶。

香港面对的复杂问题和困局，与政治体制有关，而政治体制是否改动、如何改动，香港没有决定权。港独与反港独的斗争初见苗头，这是香港事态趋向最坏发展，现在若调整政治体制，让香港有一个与实际情况相适应的制度，不一定可以全面消解港独的诉求和挑战，但是若坚持现行政治体制，可预见的是港独与反港独的斗争将会愈趋尖锐和激烈，香港前景更陷于重重迷雾之中。北京让香港有一个与实际情况相适应的政治制度，此其时矣！以免为时已晚。（完）

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