中国货币市场：资金面进一步收紧，市场心态尚可期待MLF输血

路透上海3月17日 - 中国银行间市场周四主要回购利率变动仍有限，但资金面进一步收紧。缴税以及转债发行等对短期流动性有所影响，此外由于债市不少机构加杠杆操作，资金面也会相对脆弱，稍有扰动可能就反应较大。

交易员并指出，尽管资金明显趋紧，但目前市场心态尚可，因昨日央行已就MLF（中期借贷便利）操作询量并下调利率，机构普遍预期本周内会进行MLF为资金面输血。

“昨天也有点紧，但没有今天这么紧，大行早上就一点点量，本来一大早七天（回购供给）还可以，但大家看不对劲，也开始借，后来七天的也没有了，”华东一银行交易员称。

她表示，从本周一开始，资金就一天比一天收敛，而目前看，主要影响因素应该就是周初的例行缴准、缴税以及转债申购。

江南水务 近日启动7.6亿元可转债发行，其网上网下申购日均为周五（18日）。

上海一银行交易员谈到，除了上述时点性的影响因素外，由于当前很多机构为提高债市收益水平，多通过货币市场加杠杆，而从控制成本考虑，加杠杆资金更为集中在隔夜品种上，这在资金供需偏紧时，一定程度上也会加剧市场的不稳定性。

上海一券商交易员指出，今日公开市场逆回购虽稍有放量，但净投放规模对缓解市场资金紧张杯水车薪，缓解流动性仍需央行进一步扶助。

央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持稳于2.25%；与今日200亿元的到期量相比，单日净投放资金200亿元。

上述华东的银行交易员则认为，因为昨日央行已进行了MLF询量，市场预期这两天会有资金投放；所以尽管资金紧绷，但需求还是集中在短端隔夜和七天品种上，14天以上长期资金的需求并不多。

她还表示，央行调降MLF利率后，逆回购利率并未跟随下行，表明央行对于金融市场加杠杆的风险仍有所警惕，短期内货币市场利率难有向下空间。

多位消息人士周三透露，中国央行当日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中长期利率下行。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9555 1.9482 +0.73

七天 2.2716 2.2885 -1.69

14天 2.5056 2.4876 +1.80

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0100 1.4850 +252.50

七天 2.5900 2.4000 +19.00

14天 2.4050 1.9000 +50.50

回购定盘利率 其中:隔夜 1.9800 1.9600 +2.00

七天 2.3200 2.3400 -2.00

14天 2.5900 2.4900 +10.00

Shibor

其中:隔夜 1.9700 1.9560 +1.40

七天 2.2880 2.2820 +0.60

三个月 2.7910 2.7930 -0.20