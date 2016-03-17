台湾债市：10年公债殖利率收跌，因FED未升息且下调今年升息次数预期

* 10年指标债殖利率随美债收跌
* 五年券卖压解除，殖利率顺势下滑
* 明日105/4殖利率暂看0.80-0.82%
路透台北3月17日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周四随美债收跌。交易员指出，美国联邦准备理事会(FED)不升息，并将今年加息次数的预期从四次下调至两次，提振今天台债走势。
他们表示，FED措词偏鸽派，而台湾央行下周则有望进一步降息，市场气氛由空翻多，特别是本周起卖压解除的五年券，今天殖利率更是一路挫低。
〞外商之前一直丢五年券，丢到礼拜一就不丢了，殖利率终于稳定下来，今天跟着美债殖利率往下走。〞一位大型证券商交易员说。
交易员指出，美国经济基本面虽然不错，惟外部不确定因素仍多且不易掌握，FED决议不升息且可望缩减升息次数，激励美债殖利率走低；而先前在台债偏空操作的外商银行本周起停止抛售五年券。
他们表示，五年券殖利率虽走跌，惟0.50%仍是铁板一块不易跌破；而10年券的铁板价则在0.80%。目前看仅央行有能力把铁板掀开，但现在大家不知道央行意向，必须等到下周四召开的第一季理监事会议“才能开奖”。
一位大型银行主管称，欧、美、日等主要央行利率决策均出炉，台债唯一不确定因素是下周央行理监事会议，料央行开会前台债将呈量缩区间整理格局。
五年券105/5期今日发行前交易殖利率收在0.5190%，创五年券一个月新低，此前收盘低位为2月17日的0.5150%。
美国公债收益率周三全线下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期，维持利率不变，但调整了升息前景，预计今年底前仅升息两次。
交易员预估，明日10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.82%；五年券105/5期发行前交易区间则估在0.50-0.54%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 105/5 -4.75 0.5190% 0.5155-0.5390% 33.0
10 105/4 -2.25 0.8075% 0.8053-0.8199% 84.0
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30 104/11 没有成交
20 104/14 没有成交
10 105/4 0.8075%
5 105/5 0.5190%
3 104/1 0.3900%
2 104/10 没有成交
(完)
(记者 罗两莎；; 审校 张喜良)