《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：商务部预计3月后外贸降幅逐步收窄，今年推动放宽外资准入

中国商务部表示，今年外贸形势总体比去年更复杂严峻，但考虑到中国仍具有较强比较优势，且外贸新的增长动能正在积聚，预计3月以后外贸进出口同 比降幅将逐步收窄。

--香港数据：12-2月失业率仍持平于3.3%，惟零售和住宿服务业升幅较大

香港政府统计处周四公布，2015年12月至2016年2月失业率为3.3%，与上一个期间相同，且为连续第八个期间维持平变，惟零售和住宿服务业的失业率升幅较大。

--路透调查：台湾2月外销订单金额料较上年衰退9.95%，为连续第11个月衰退

路透调查10家金融机构结果显示，台湾2月外销订单金额料较上年同期衰退9.95%，为连续第11个月衰退；1月为减少12.4%。

【金融】

--《分析》中国央行利率调控稳短压长，控风险及降融资成本两手抓

中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，而公开市场本周延续的小量逆回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中长端的思路，其用意或在于继续引导融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。

--《焦点》中国收紧对冲基金牌照规定，“幽灵”基金纷纷力求保住资格

一夜间就出台的严苛监管新规，让中国的对冲基金业措手不及。对冲基金经理及律师对路透表示，这可能造成到今年8月，有超过一半的对冲基金被迫关闭。作为政府整顿金融业措施的一部分，监管机构上个月发声要关闭大约17,000家“幽灵”基金管理公司。国内及外国对冲基金管理人正在急切地寻求法律建议，聘雇合格的雇员并发行新产品，以求保住牌照。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿七天逆回购，单日净投放200亿--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作。与今日200亿元的到期量相比，单日净投放资金200亿元。

--《中国债市每日综述》现券和国债期货双双疲弱，资金趋紧做多情绪受挫

中国银行间债市周四现券收益率上行，国债期货高开低走并收跌。交易人士表示，央行中期借贷便利（MLF）只询不做的消息，加之资金面亦有所收紧，市场情绪受挫；预计在央行维稳短端利率的情况下，收益率下行受阻。

--中国货币市场：资金面进一步收紧，市场心态尚可期待MLF输血

中国银行间市场主要回购利率变动仍有限，但资金面进一步收紧。缴税以及转债发行等对短期流动性有所影响，此外由于债市不少机构加杠杆操作，资金面也会相对脆弱，稍有扰动可能就反应较大。

--中国新债：国开行下周二增发至多270亿四期债，期限一、三、五和七年

中国国家开发银行公告，将于下周二(22日)招标增 发四期固息债，总额不超过270亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1507%，20年3.8726%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年和20年期固息增发债中标收益率分别为3.1507%和3.8726%，均高于此前3.10%及3.85%预测均值。

--新债招标：重庆市五及七年专项地方债利率较下限上浮20bp--业内人士

业内人士透露，中国重庆市上午招标的五及七年期专项地方债，中标利率分别为 2.78%和3.04%，较投标区间下限上浮20个基点(bp)，对应投标倍数2.04倍和2.14倍。

--新债招标：重庆市3-10年一般地方债利率较下限上浮20bp--业内人士

业内人士透露，中国重庆市上午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利 率分别为2.64%、2.78%、 3.04%和3.04%，较投标区间下限上浮20个基点(bp)，对应投标倍数2.49倍、2.06倍 、2.21倍和2.25倍。

--中国新债：青岛定向发行90.6亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

中国青岛市财政局公告，当日采用定向承销方式发行了总额90.6亿元人民币的地方政府债，均为置换债券，其中一般债33.318亿元，专项债57.282亿元，利率较下限上浮比例均为15%。

【外汇】

--中国汇市：人民币大幅收涨近300点子，国际美元走弱续淡化贬值预期

在国际美元走弱和中间价指引的双重作用下，人民币兑美元即期周四大幅收涨近300点子。交易员称，美联储维持利率不变，美元指数跌至一个月低点，明显淡化人民币贬值预期；在维持一篮子货币整体稳定前提下，汇价料继续维持大区间波动。

--人民币汇率：名义有效汇率2月续降至一年新低，实际有效汇率转升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币名义有效汇率指数续降至123.88的一年低点，当月降幅0.78%较上月0.82%略有收窄；而实际有效汇率指数则升0.71%至130.60，上月调整后为环比跌0.35%。

--《市场聚焦》中国央行新玩法：让汇率维稳不再那么沉重

如何兼顾人民币汇率市场化的进程不停止且维持相对稳定汇价？中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，让人民币维稳的目标不再那么沉重。市场人士指出，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.2%现五连涨，外围市场趋暖中小盘股领涨

中国股市沪综指收升1.2%，并为连续第五日上涨。分析师指出，隔夜美联储声明暂不加息，外围市场走势趋暖，带动国内股市走强，中小盘股集体大涨激发人气，此前市场担心的两会结束后维稳或结束的悲观预期得以修正，短线走势有所活跃。

--《独家新闻》中国招商局集团加入竞购波罗的海贸易海运交易所--消息

两位消息人士对路透说，中国招商局集团已提交非正式投标，欲竞购伦敦波罗的海贸易海运交易所。招商局集团成为此一拥有数百年历史全球海运市场中枢的最新竞购者。

--路透专访：乐视网加紧海外市场布局，多渠道融资以支持生态全球化布局

从视频网站起步的乐视网目前已构建起集“平台+内容+终端+应用”于一体的垂直整合生态模式，公司联合创始人兼副董事长刘弘称，香港是乐视全球化战略先行的第一步，今年会以美国、印度为全球化扩展的“先行军”。公司亦全力以赴多举措多渠道融资来支持整个乐视生态全球化布局。

--港股业绩：中移动去年净利微跌0.6%符预期，今年资本开支降近5%

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，2015年净利按年微降0.6%，虽然连续第三年业绩出现倒退惟跌幅收窄；公司并预算2016年资本开支1,862亿元人民币，同比减少4.8%，未来并将推动资本开支逐年下降。

--港股业绩：长和去年净利按年跌8%符合预期，受欧元汇价及油价下跌影响

由香港首富李嘉诚掌控的大型跨国综合企业--长江和记实业有限公司宣布，2015年度备考净利为311.68亿港元，按年跌8%，符合市场预期。

--中港个股：中国银行正就如何解决米兰分支洗钱案考虑所有选项

一位公司方发言人对路透说，中国银行称正就解决米兰分行走私货币案考虑所有选项。中行米兰分行被指控为数十亿欧元的不法资金洗钱。

--中国个股：精功科技拟53亿元收购盘古数据，进军互联网数据服务业