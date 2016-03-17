《国际主要央行公开市场操作一览》--3月17日

路透北京3月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年3月16日维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，去年12月时预估为四次。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行3月15日维持货币政策不变，但下修对经济的评估。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/16 隔夜逆回购 -483.89 0.25%

3/15 隔夜逆回购 -382.99 0.25%

3/14 隔夜逆回购 -405.18 0.25%

3/11 三天逆回购 -397.30 0.25%

3/10 隔夜逆回购 -354.28 0.25%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期，尽管美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。美联储在政策声明中称，温和的经济扩张和“强劲的就业增长”，使得今年升息是合适的。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/16 七天期反向交易 0.53亿美元 0.88%(固定利率)

3/15 七天期反向交易 596.75 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行下调所有三大利率并扩大资产购买规模，但央行总裁德拉吉随后暗示将来不会进一步降息，削弱了新举措的刺激效应。欧洲央行称，还将开始购买企业债，并推出新一轮四批低成本贷款计划，让资金透过银行进入实体经济。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 260,880

上周三 258,920

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当期变化 1,960

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。日本央行还决定免于对900亿美元货币储备基金(MRF)实行负利率，因之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

--日本央行总裁黑田东彦表示，仍有空间将利率降至负0.5%左右。他并称，无法明确指出再度扩大刺激举措时会采用何种政策工具，因这取决于当时的经济情况。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行4,876.5亿台币定存单，与当日到期金额4,877亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台币。

--台湾央行周二共发行1,834.05亿台币定存单，与当日到期金额1,823.80亿台币相较，存单发行余额增10.25亿台币。

--台湾央行周一共发行5,534.3亿台币定存单，含两年期存单300亿元；与当日到期金额5,338.3亿台币相较，存单发行余额增196亿台币。 (完)